Die EU soll mittelfristig deutlich mehr Geld für die Entwicklungshilfe ausgeben - vor allem für afrikanische Staaten.

Die EU-Kommission schlug für die Zeit von 2021 bis 2027 für den Bereich "außenpolitisches Engagement" vor, das Budget um knapp ein Drittel zu erhöhen - auf dann mehr als 120 Milliarden Euro. Die Außenbeauftragte Mogherini sagte, damit unterstreiche die EU ihre globale Rolle.



Der größte Posten soll in die Nachbarschafts- und Entwicklungspolitik fließen. So sollen etwa in den Ländern Afrikas der Klimawandel bekämpft und die Lebensbedingungen verbessert werden.



Der Vorschlag der Kommission ist Teil des nächsten siebenjährigen Haushalts, der 1,3 Billionen Euro umfasst.

