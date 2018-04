Die Europäische Kommission will Informanten, die schwere Missstände in Unternehmen oder Institutionen an die Öffentlichkeit bringen, künftig besser schützen. So genannte "Whistleblower" würden dabei helfen, Bedrohungen oder Schäden für das öffentliche Interesse aufzudecken, heißt es in einem in Brüssel vorgestellten Entwurf für eine neue Richtlinie.

Kommissions-Vizepräsident Timmermans sagte, viele Skandale wären niemals ans Licht gekommen, wenn Insider nicht den Mut gehabt hätten, diese zu melden. Allerdings hätten manche Hinweisgeber dafür einen hohen Preis bezahlt. Es dürfe jedoch keine Bestrafung dafür geben, das Richtige zu tun, führte Timmermans aus.



Mit der Richtlinie sollen gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von "Whistleblowern" vor Entlassung oder sonstigen Repressalien gesetzt werden. Dazu gehören sichere Kanäle, um Informationen innerhalb von Organisationen und Unternehmen oder auch an die Behörden weiterzugeben. - Hintergrund sind die jüngsten Enthüllungen unter anderem zur Dieselgate-Affäre, den Panama-Papers zu Steuerhinterziehung, den Skandal um mit dem Giftstoff Fipronil belastete Eier und den mutmaßlichen Missbrauch der Daten von Facebook-Nutzern durch Cambridge Analytica.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.