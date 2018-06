EU-Kommissionspräsident Juncker dringt mit Blick auf die Beratungen zur Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel auf eine umfassende Lösung in der europäischen Asylfrage. In einem ersten Entwurf für eine Abschlusserklärung des Teffens, die mehreren Medien vorliegt, warnt er davor, die Errungenschaften von Schengen zu gefährden.

Einseitige, unkoordinierte Maßnahmen wären nicht nur weniger wirksam, sondern würden auch den Prozess der europäischen Integration schwer beschädigen. Juncker schlägt vor, härter gegen die Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union vorzugehen. So hätten Flüchtlinge keinerlei Recht, sich ein bestimmtes EU-Land für ihren Asylantrag auszuwählen. Weiter heißt es, die EU-Grenzschutztruppe Frontex solle mehr Kompetenzen erhalten und bis Ende 2020 auf 10.000 Beamte aufgestockt werden.



An dem Treffen am Sonntag werden neben Bundeskanzlerin Merkel auch die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Griechenland und Bulgarien teilnehmen. Es dient der Vorbereitung zum EU-Gipfel wenige Tage später.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.