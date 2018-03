Im Streit um die amerikanischen Strafzölle wollen EU-Handelskommissarin Malmström und US-Handelsminister Ross in der kommenden Woche zu einem Gespräch zusammenkommen.

Dies hätten die beiden heute in einem Telefonat vereinbart, verlautete aus EU-Kreisen. Der genaue Tag sei noch offen. Weiter hieß es, in dem Telefongespräch habe Malmström erneut darauf gedrängt, dass die Europäische Union von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium ausgenommen werde. Die EU will anderenfalls vor der Welthandelsorganisation klagen und ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte verhängen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.