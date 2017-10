Die EU-Kommission unternimmt einen neuen Versuch, den Schutz von Sparguthaben auf europäischer Ebene zu regeln.

In Brüssel werden am Nachmittag neue Vorschläge präsentiert, die die Diskussion wiederbeleben sollen. Vor zwei Jahren hatte die EU-Kommission bereits eine Gesetzesinitiative vorgelegt. Dagegen gab es jedoch Widerstand - vor allem aus Deutschland, wo bereits Vorkehrungen getroffen wurden, um Sparer im Notfall vor dem Verlust ihres Geldes zu bewahren. Deutsche Banken und Sparkassen befürchten, dass sie finanzielle Probleme in anderen EU-Staaten mitfinanzieren müssten.