Die EU-Kommission hat gegen den Internetkonzern Google eine Wettbewerbsstrafe in der Rekordhöhe von mehr als 2,4 Milliarden Euro verhängt. Die Behörde erklärte in Brüssel, Google habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht.

Wettbewerbskommissarin Vestager sagte, das Unternehmen habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst in seinen Suchergebnissen ganz oben platziert und Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft. Die EU-Kommission forderte Google auf, die Praxis binnen drei Monaten abzustellen, andernfalls drohten Zwangsgelder. Sie können bis zu fünf Prozent des weltweiten Tagesumsatzes der Konzernmutter Alphabet ausmachen.



Google widersprach der Einschätzung der EU-Kommission und erklärte, man prüfe eine Berufung. Zur Begründung hieß es unter anderem, wer online einkaufe, wolle die gesuchten Produkte schnell und einfach finden.



Die verhängte Geldbuße ist doppelt so hoch wie die bislang höchste Kartellstrafe der EU-Kommission aus dem Jahr 2009. Damals hatte die Behörde eine Strafe in Höhe von 1,06 Milliarden Euro gegen den Chipkonzern Intel festgesetzt.