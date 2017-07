Die EU-Kommission arbeitet weiter an strengeren Regeln für krebserregende Stoffe am Arbeitsplatz.

Nach Angaben der Behörde in Brüssel haben sich die EU-Institutionen auf neue Grenzwerte für 13 Stoffe geeinigt. Darunter ist Quarzfeinstaub, dem Arbeiter zum Beispiel auf Baustellen und im Bergbau ausgesetzt sind. Innerhalb der EU wird noch über sieben weitere Stoffe verhandelt, für die strengere Regeln gelten sollen.



Die EU-Kommission arbeitet seit neun Jahren daran, eine neue Richtlinie für krebserregende Stoffe zu erlassen. Nach Angaben der Kommission sterben jedes Jahr etwa 160.000 Menschen in der EU an Krankheiten, die durch ihre Arbeit bedingt sind. Krebs gilt dabei als häufigste Todesursache.