Die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte – das sind die Grundwerte, auf die sich alle Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet haben. Deren Einhaltung zu kontrollieren, ist Aufgabe der EU-Kommission – der "Hüterin der Verträge". Will sie glaubwürdig handeln, muss die Kommission dieser Aufgabe nachkommen, besonders in Zeiten, in denen mehr und mehr Extreme in Europa genau diese Werte infrage stellen.

In einem ähnlichen Fall hatte die Kommission, damals noch unter Präsident Barroso, ihre Inkonsequenz unter Beweis gestellt: Ungarn hatte eine umstrittene Mediengesetzgebung auf den Weg gebracht, mit der Journalisten zu "ausgewogener Berichterstattung" und zur "Stärkung der nationalen Identität" verpflichtet wurden. Die Kontrolle dieser Ausgewogenheit übernahm die staatliche und aus Orban-Getreuen bestehende Medienaufsichtsbehörde. Auf die Kritik der EU-Kommission folgten unzählige Verhandlungen. Am Ende veranlasste die Regierung Orban einige – meist kosmetische – Änderungen. Die EU-Kommission ließ sich auf den Kompromiss ein. Im Ungarn des Jahres 2017 zeigt sich, dass der Pressefreiheit damit ein Bärendienst erwiesen wurde. Aus diesen Fehlern der Vergangenheit muss die Kommission nun lernen.

Grundwerte: Keine Frage der nationalen Identität

Dabei geht es nicht um eine politisch motivierte Stigmatisierung eines Mitgliedsstaates, wie die polnische Regierung in ihrem neuerlichen Brief an die Kommission suggeriert. Den Grundwerten der EU hat sich Polen bei seinem Beitritt 2004 verpflichtet. Sie sind keineswegs nationale Angelegenheit und eine Frage nationaler Identität – wie es die polnische Regierung sieht.

Will die Kommission ihre Glaubwürdigkeit wahren, dann wird sie konstatieren müssen: Polen hat zwar auf unsere Kritik reagiert, aber nicht alle Forderungen umgesetzt. Damit bleibt die Rechtsstaatlichkeit weiter gefährdet. Das Verfahren wird dann an den Rat weitergeleitet. Schon um all die Polen, die für ein demokratisches, rechtsstaatliches Land auf die Straße gehen, nicht im Stich zu lassen.

Mitgliedsstaaten sind gefordert

Und dann liegt es an den Mitgliedsstaaten, Druck auf Polen auszuüben. Sie können – ohne Polen – einstimmig feststellen, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der EU-Grundwerte besteht und dem Land sogar das Stimmrecht im Rat entziehen. Dass es so weit kommt, gilt aber als unwahrscheinlich. Ungarn dürfte wie angekündigt gegen solch einen Beschluss stimmen. Dass das Verfahren so im Sande verlaufen könnte darf die Kommission trotzdem nicht abschrecken, die Grundprinzipien der EU zu verteidigen.

Thomas Otto (Deutschlandradio / Bettina Straub)Thomas Otto, geboren 1987 in Dresden, studierte in Leipzig Soziologie und Hörfunk. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den MDR und die Nachrichtenagentur dapd. Nach dem Studium volontierte er beim Deutschlandradio. Seit 2014 berichtet er für die drei Programme von Deutschlandradio aus dem Studio Brüssel.