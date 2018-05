Im Kampf gegen Plastikmüll plant die EU-Kommission ein Verbot von Strohhalmen, Wattestäbchen und Plastikbesteck.

Europa und Deutschland produziere zu viel Kunststoff, der nicht wiederverwertet werden könne, sagte EU-Haushaltskommissar Oettinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nach seinen Worten will die Kommission morgen "eine Liste mit verzichtbaren Produkten, die man eigentlich verbieten könnte" präsentieren. Der Richtlinien-Entwurf ist inoffiziell bereits seit einigen Wochen bekannt. Demnach stehen auf der Verbotsliste Plastikgeschirr und -besteck, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter.



Zu dem Maßnahmenpaket, mit dem die EU-Kommission den Plastikmüll in der Europäischen Union bekämpfen will, gehört auch eine finanzielle Abgabe. Oettinger betonte, dass die Abgabe die Verbraucher nicht direkt belasten solle. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmüll 80 Cent an den EU-Haushalt abführt. Das soll den EU-Staaten einen Anreiz bieten, für mehr Wiederverwertung zu sorgen.



Nach Meinung des Grünen-Europaabgeordnete Häusling greift das geplante Verbot einzelner Produkte zu kurz. Helden könne nur eine systematische Sammlung und Wiederverwertung des Abfalls.

