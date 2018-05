EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hat an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union appelliert, einer stärkeren Besteuerung von Internetkonzernen zuzustimmen.

Sie sei überrascht, dass der Vorschlag einer Digitalsteuer bisher so wenig Anklang finde, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Wert der Gleichbehandlung solle auch bei der Besteuerung gelten. Digitale Unternehmen zahlten in Europa durchschnittlich zehn Prozent Steuern, bei den anderen seien es 24 Prozent. Dabei könne es nicht bleiben, betonte Vestager.



Die EU-Finanzminister hatten zuletzt zurückhaltend auf den Vorschlag der EU-Kommission reagiert, dass Internetkonzerne ab einer bestimmten Größe in der Europäischen Union drei Prozent Ertragssteuer zahlen sollen.

