Ein Aufschrei der Empörung über das Arbeitspapier der EU-Kommission zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion ist heute ausgeblieben. Obwohl das Dokument teilweise doch recht deutlich auf die mögliche Schaffung von gemeinsamen Schuldtiteln verweist. Was vor allem in Deutschland bekanntlich als Teufelszeug gilt. Doch selbst die Europäischen Christdemokraten reagierten erstaunlich moderat: das 40-seitige Papier wurde sogar ausdrücklich begrüßt.

Doch die Gelassenheit kommt nicht von ungefähr: tatsächlich hat die Kommission heute einen bunten Strauß an Ideen vorgelegt, wie die Eurozone weiterentwickelt werden könnte. Ohne jedoch konkret zu werden. Da ist zwar von neuen Finanzierungstöpfen und –Instrumenten, einem Schatzamt oder gar einem hauptamtlichen Eurofinanzminister die Rede. Doch vieles wird allenfalls angerissen.

Eine ehrliche Debatte wäre längst überfällig

Das ist natürlich der politischen Realität geschuldet. Solange nicht klar ist, wie stark der neue französische Präsident Emanuel Macron nach den Parlamentswahlen wirklich ist und solange die Bundestagswahlen nicht vorbei sind, bleibt die Kommission in der Deckung. Zumal gleichzeitig auch noch in den Hauptstädten intensiv an Reformplänen gefeilt wird. Diesen Prozess will und muss die Kommission mit berücksichtigen.

Damit aber wird der heutige Vorstoß entwertet. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der Ideen nicht wirklich neu sind. Von neuen Impulsen für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion kann somit keine Rede sein. Dabei wäre eine ehrliche Debatte längst überfällig.

Die Kommission hat sich nicht immer bewährt

Die Eurozone driftet weiter auseinander. Wirtschaftliche Schwergewichte wie Italien etwa drohen immer mehr den Anschluss zu verlieren. Aber auch viele Südländer stehen, was Beschäftigung, Wirtschaftswachstum oder auch Investitionen betrifft, oftmals in der zweiten Reihe. Die Währungsunion wurde 1992 aus politischen Gründen beschlossen, trotz der enormen realwirtschaftlichen Unterschiede bei den Mitgliedsländern. Gleichzeitig fehlt es bis heute an der notwendigen Flankierung durch eine politische Union, die jedoch keine ernsthaften Fürsprecher hat. Zumindest nicht bei den maßgeblichen Akteuren.

Mit zweifelhaften Finanzierungsinstrumenten und einem neuen Superwährungskommissar lassen sich aber diese strukturell bedingten Mängel nicht reparieren. Zudem hat sich die Kommission als Hüterin der Verträge in den vergangenen Jahren nicht immer bewährt, gerade wenn es um die Einhaltung des Stabilitätspaktes ging. Was wiederum das Misstrauen gegenüber einem weiteren Machttransfer nach Brüssel nicht zuletzt in Deutschland eher noch vergrößert hat.

Am Ende wird es bei der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion allenfalls in Trippelschritten weitergehen. Die heute präsentierte Ideensammlung der Kommission dürfte bis dahin aber schon in der Ablage verschwunden sein.

