EU-Kommissionspräsident Juncker hat den erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD begrüßt.

Juncker sagte während eines Besuchs in der bulgarischen Haupstadt Sofia, sollte eine Koalition zustandekommen, so wäre dies von großem Vorteil für ganz Europa. Auch die Regierung in Paris zeigte sich erleichtert und sprach von einem positiven Ergebnis auch für Frankreich.

