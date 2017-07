Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei bleibt nach den Worten von EU-Kommissionspräsident Juncker Europas Hand ausgestreckt.

Europa stehe gerade auch in schwierigen Zeiten an der Seite der Türkei, betont Juncker in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag". Eine europäische Perspektive sei für die Türkei aber an Bedingungen geknüpft. Wer der EU beitreten wolle, schließe sich einer Union der Werte an. Juncker argumentiert weiter, mit einer solchen Union der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit sei es zum Beispiel in keiner Weise vereinbar, wenn Journalisten wie "Welt"-Korrespondent Deniz Yüzel monatelang ohne Anklage in Einzelhaft sitze.