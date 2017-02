EU-Kommissionspräsident Juncker verzichtet auf weitere Amtszeit

"Es fehlt in Europa an dem Grundeinverständnis": EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. (Gregor Fischer, dpa / picture-alliance)

Der Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, strebt keine zweite Amtszeit an.

Er werde nicht noch einmal antreten, sagte Juncker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er habe 2014 gerne Wahlkampf in vielen Ländern geführt und dabei den Farbenreichtum der EU wieder entdeckt: die nationalen Traditionen, das regionale Miteinander und das Durcheinander. Derzeit aber fehle es am Grundeinverständnis auf dem Kontinent, beklagte Juncker. Einige Länder hätten gerne mehr Europa. Andere hingegen fänden, dass es schon zu viel Europa gebe. In den kommenden Jahren müsse nun erst wieder Konsens hergestellt werden, forderte der Kommissionspräsident.