EU-Kommissionspräsident Juncker verzichtet auf weitere Amtszeit

"Es fehlt in Europa an dem Grundeinverständnis": EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. (Gregor Fischer, dpa / picture-alliance)

EU-Kommissionspräsident Juncker schließt eine weitere Amtszeit aus.

Er werde nicht noch einmal antreten, sagte der 62-Jährige im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Zu Beginn seiner Amtszeit habe er sich vorgestellt, konstruktiv zu arbeiten und den Menschen wieder Vertrauen in Europa zu geben. Jetzt sei er damit beschäftigt, sich mit dem Aussscheiden Großbritanniens aus der EU zu befassen. Das sei keine Zukunftsaufgabe, sondern eine kontinentale Tragödie. Juncker äußerte zugleich die Befürchtung, dass die Briten es schaffen, die 27 anderen Mitgliedsstaaten auseinanderzudividieren, und zwar indem sie Land A dieses, Land B jenes und Land C etwas anderes versprächen. Juncker steht seit November 2014 an der Spitze der EU-Kommission. Eine Amtszeit ist auf fünf Jahre angelegt.