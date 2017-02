EU Kooperationsabkommen mit Afghanistan geschlossen

Zwei EU-Flaggenmasten vor dem Parlament in Straßburg. (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Die Europäische Union hat erstmals ein Kooperationsabkommen mit Afghanistan geschlossen.

Der Vertrag wurde am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz unterzeichnet, wie die Deutsche Presse Agentur meldet. Er legt unter anderem fest, unter welchen Bedingungen die EU dem Land Unterstützung gewährt. Dazu gehört auch, dass die Regierung in Kabul der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zustimmt. Im Gegenzug soll Afghanistan bis Ende 2020 pro Jahr rund 1,2 Milliarden Euro erhalten. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Oktober mit Kabul Rückführungen vereinbart.



Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abschiebepläne und begründen dies mit der schlechten Sicherheitslage in dem Land.