Die EU erkennt die in Venezuela gewählte Verfassunggebende Versammlung nicht an.

Man habe Zweifel an der Legitimität, teilte die Außenbeauftragte Mogherini am Abend in Brüssel mit. Sie appellierte an den venezolanischen Präsidenten Maduro, die Einrichtung der Versammlung zu stoppen. Zudem müssten alle politischen Gefangenen freigelassen werden.



Die Verfassunggebende Versammlung soll morgen erstmals zusammentreten. Die Opposition, die die Wahl am Sonntag boykottiert hatte, rief zu einem neuen Protestmarsch in der Hauptstadt Caracas auf. Sie wirft Maduro vor, das Land in eine Diktatur umbauen zu wollen.