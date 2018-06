Die Europäische Union braucht nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel ein einheitliches Asylsystem und mittelfristig eine eigene Asylbehörde.

Merkel sagte in München, wenn es nicht gelinge, eine gemeinsame Antwort auf Fragen der illegale Migration zu finden, dann würden die Grundfesten der Europäischen Union infrage geraten. Um die Freizügigkeit und damit den Binnenmarkt zu erhalten, brauche es ein europäisches Asylsystem. Um die Zuwanderung nach Europa dauerhaft zu verringern und kontrollieren zu können, sei aber auch Arbeit an den Fluchtursachen nötig. Die Entwicklungschancen in den Herkunftsländern müssten verbessert werden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.