EU Merkel in Luxemburg und Belgien

Angela Merkel (imago/IPON)

Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit ihren Kollegen in Luxemburg und Belgien über die beiderseitigen Beziehungen und die Zukunft der EU.

Merkel kommt am Vormittag in Luxemburg zunächst mit Ministerpräsident Bettel zusammen. Am Mittag halten beide eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Am Nachmittag reist die Kanzlerin nach Brüssel, wo sie bei einer Festveranstaltung die gemeinsame Ehrendoktorwürde der Universitäten Gent und Löwen für ihre Bemühungen zur politischen Stärkung Europas entgegennimmt. Nach einem Treffen mit dem belgischen König nimmt Merkel dann an einem Abendessen mit Regierungschef Michel teil.