Italien blockiert weiter die Verlängerung des EU-Militäreinsatzes vor der libyschen Küste.

Die EU-Außenminister konnten bei ihrem Treffen in Brüssel nicht wie geplant ein erweitertes Mandat für die Operation "Sophia" beschließen. Die Regierung in Rom hatte kurzfristig weiteren Prüfbedarf angekündigt. Aus Diplomatenkreisen heißt es, es sei nicht auszuschließen, dass Italien mit der Blockade Zugeständnisse anderer Staaten bei der Aufnahme von Migranten erzwingen wolle.



Für Italien ist der EU-Einsatz bereits seit einiger Zeit mehr Problem als Hilfe. Die Regierung hatte sich 2015 damit einverstanden erklärt, am Rande des Einsatzes gerettete Migranten in italienischen Häfen aufzunehmen. Damals war nicht absehbar, dass die eigentlich für den Kampf gegen Schleuserkriminalität losgeschickten EU-Schiffe Zehntausende Menschen an Bord nehmen würden.



Die Bundesregierung bekräftigte, sie setze sich für eine Verlängerung des EU-Militäreinsatzes ein. Es sei aber klar, dass man Italien bei der Versorgung der aus Seenot geretteten Geflüchteten unter die Arme greifen müsse, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin.