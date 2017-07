Der französische EU-Währungskommissar Moscovici hat seinen Willen bekundet, Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Juncker zu werden.

Er sagte der "Welt am Sonntag", die Kandidatur für das Amt des Kommissionspräsidenten könnte ihn interessieren. Die Entscheidung über Junckers Nachfolge steht nach den Europawahlen 2019 an. Moscovici, der zur Partei der französischen Sozialisten gehört, forderte, dass die Sozialdemokratie in Europa sich bis dahin erneuern müsse. Es fehle an Geschlossenheit, Führung und Ideen. Die Frage sei, ob man das in zwei Jahren wieder aufbauen könne. - Bei der Wahl zur Nationalversammlung in Frankreich hatten die Sozialisten im Juni massive Verluste hinnehmen müssen.