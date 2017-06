In der Europäischen Union soll eine Datenbank für Reisende aus Drittstaaten eingerichtet werden.

Darauf haben sich - Diplomaten zufolge - Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten bei Beratungen in Brüssel verständigt. Das neue System soll unter anderem dem Anti-Terror-Kampf dienen. Erfasst werden sollen Nicht-EU-Bürger, die für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen in die Europäische Union einreisen. In die Datenbank sollen Informationen aus Reisedokumenten sowie Zeitpunkte der Ein- und Ausreise und Einreiseverweigerungen aufgenommen werden. Die Daten werden im Normalfall drei Jahre lang gespeichert.