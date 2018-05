Der deutsche EU-Haushaltskommissar Oettinger hat um Entschuldigung für seine Äußerungen zur Regierungsbildung in Italien gebeten.

Es sei nicht seine Absicht gewesen, respektlos zu sein, teilte Oettinger am Abend mit. Er respektiere den Willen der Wähler in jedem Land, egal ob sie links, rechts oder in der Mitte stünden. Kurz zuvor hatte Oettinger in einem Interview mit der Deutschen Welle die Erwartung geäußert, dass die Finanzmarkt-Turbulenzen ein Signal für Italiens Bürger seien, Populisten von links und rechts nicht in Regierungsverantwortung zu bringen. Eine zugespitzte Wiedergabe dieser Äußerung in den Medien löste in Italien Empörung aus. Auch aus der EU kam Kritik. Kommissionspräsident Juncker distanzierte sich ebenso von Oettinger wie Ratspräsident Tusk.



Grünen-Europachef Bütikofer regte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Oettingers Entlassung an.

