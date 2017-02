EU-Parlament Abgeordnete verlangen transparente Organisationen im Sport

Europaparlament in Brüssel (dpa / picture-alliance / Daniel Kalker)

Das Europäische Parlament in Brüssel hat sich in einer Resolution für mehr Transparenz in Sportorganisationen ausgesprochen.

Eine große Mehrheit der Abgeordneten forderte zudem eine Null-Toleranz-Politik gegen Doping. Damit reagierten die Parlamentarier nicht zuletzt auf die jüngsten Skandale in den Führungsstrukturen von nationalen, europäischen und internationalen Sportorganisationen. Die Resolution des Plenums ist nicht bindend.