Das Europaparlament in Straßburg befasst sich heute mit der umstrittenen Beförderung des deutschen EU-Beamten Selmayr.

Der bisherige Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Juncker war Ende Februar zum neuen Generalsekretär der Kommission ernannt worden. Selmayr ist damit für rund 32.000 Beamte in der Brüsseler Behörde zuständig. Kritiker bemängeln ein undurchsichtiges Auswahlverfahren. Dagegen betonte Juncker in einem Schreiben an die Abgeordneten, die Beförderung habe der normalen Praxis entsprochen. In der Parlamentssitzung wird der für Personalfragen zuständige deutsche EU-Kommissar Oettinger Stellung nehmen.

