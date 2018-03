Der deutsche SPD-Politiker Bullmann ist zum neuen Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament gewählt worden.

Der 61-Jährige erhielt bei einer Sitzung am Abend in Brüssel 86 Stimmen. Damit konnte sich Bullmann gegen die Belgierin van Brempt durchsetzen, für die 61 Fraktionsmitglieder votierten.



Der deutsche Abgeordnete wird Nachfolger des Italieners Pittella. Dieser war Anfang des Monats in den Senat in Rom gewählt worden und hatte daraufhin sein Mandat im Europaparlament abgegeben.

