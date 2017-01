EU-Parlament Handelsausschuss stimmt Ceta-Abkommen mit Kanada zu

Europäisches Parlament in Brüssel (picture alliance / Daniel Kalker)

Das geplante Ceta-Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada hat im EU-Parlament eine wichtige Hürde genommen.

Der Handelsausschuss stimmte dem Ende Oktober unterzeichneten Vertrag zu. Dies teilte der handelspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Caspary, in Brüssel mit. Erforderlich ist nun noch die Zustimmung des gesamten Parlaments, das Mitte Februar über Ceta entscheiden will. Dann können Teile des Abkommens in Kraft treten. Bis alle Vereinbarungen gelten, vergehen aber vermutlich noch Jahre, da hierfür auch die Billigung durch die nationalen Parlamente der EU-Staaten erforderlich ist.