EU-Ratspräsident Tusk hat die jüngsten Angriffe der Türkei auf die Niederlande verurteilt.

Er sagte zu den Nazi-Vergleichen im Europa-Parlament, wenn irgend jemand Faschismus in Rotterdam sehe, sei er von der Realität entkoppelt. Die Niederlande, das ist Europa. Auch der Präsident der EU-Kommission, Juncker, sagte, man werde nicht akzeptieren, dass - so wörtlich - "unsere Regierungen mit den Nazis verglichen werden". Der türkische Präsident Erdogan hatte die Niederlande als Überbleibsel der Nazis beschimpft, nachdem dort Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verboten worden waren. Mit einer ähnlichen verbalen Entgleisung hatte er zuvor in Deutschland für Empörung gesorgt.