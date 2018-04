Das EU-Parlament hat neue Regeln für den Bio-Landbau beschlossen.

Damit soll Etikettenschwindel bei biologisch erzeugten Lebensmitteln eingedämmt werden. Das Parlament in Straßburg billigte eine entsprechende Verordnung mit großer Mehrheit. Vorgesehen ist unter anderem, Betriebe regelmäßig vor Ort zu kontrollieren. Zudem soll neben der Produktion auch die Lieferkette von Öko-Produkten strenger überwacht werden. Die Verordnung soll 2021 in Kraft treten. Nötig ist noch die Zustimmung des Europäischen Rats.



Die Produktion von Öko-Lebensmitteln ist in der EU in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Allerdings wird derzeit erst auf etwa sieben Prozent der Weiden und Felder ökologische Landwirtschaft betrieben. Um der Nachfrage nachzukommen, werden immer größere Mengen Öko-Produkte in die EU importiert.

