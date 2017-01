EU-Parlamentspräsident Dritter Wahlgang begonnen

Das Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Bei der Wahl eines neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments hat nach längerer Sitzungspause die dritte Abstimmungsrunde begonnen.

Wie der scheidende Amtsinhaber Schulz in Straßburg mitteilte, treten wieder sechs Bewerber an. In den ersten beiden Runden hatte der Kandidat der konservativen EVP-Fraktion, Tajani, vorne gelegen. Er verfehlte aber die notwendige absolute Mehrheit. Der Bewerber der Sozialdemokraten, Pittella, lag erneut auf Platz 2.



In den ersten drei Durchgängen ist die absolute Mehrheit notwendig. Danach kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplazierten.