EU-Parlamentspräsident Kein Ergebnis in der ersten Wahlrunde

Das Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Bei der Wahl eines neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments hat es in der ersten Runde noch keine Entscheidung gegeben.

Keiner der sechs Kandidaten in Straßburg erreichte die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen. Damit geht die Wahl nun in die zweite Runde. Wie der scheidende Präsident Schulz mitteilte, erzielte der Kandidat der konservativen EVP-Fraktion, Tajani, mit 274 Stimmen das beste Ergebnis. Der Bewerber der Sozialdemokraten, Pittella, folgt mit 183 Stimmen auf dem zweiten Platz. Tajani konnte auf die Unterstützung der Liberalen zählen, deren Kandidat Verhofstadt, kurzfristig seine Bewerbung zurückgezogen hatte.



In den ersten drei Durchgängen ist die absolute Mehrheit notwendig.

Danach kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplazierten.