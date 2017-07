Der Türkei bleibt nach den Worten von EU-Kommissionspräsident Juncker Europas Hand ausgestreckt.

Er wünsche sich, dass Ankara näher an Europa heranrücke, statt sich zu entfernen, schreibt Juncker in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag". Wer der EU beitreten wolle, schließe sich einer Union der Werte an. Daher sei eine europäische Perspektive für die Türkei an Bedingungen geknüpft. Mit einer Union der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit etwa sei es nicht vereinbar, wenn Journalisten wie "Welt"-Korrespondent Deniz Yüzel monatelang ohne Anklage in Einzelhaft säßen. Juncker unterstrich, sollte die Türkei die Todesstrafe einführen, würde Ankara die Tür zu einer EU-Mitgliedschaft zuschlagen.