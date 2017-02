Manchmal heiligen die Mittel den Zweck. Das neue Engagement in und für Afrika, das die EU im Zusammenhang mit ihrer Migrationspolitik zeigt, kann ein solcher Fall sein.

Der Zweck ist natürlich alles andere als heilig – hier geht es in erster Linie nicht um Migrations-Politik, sondern um Migrations-Abwehr-Politik. Europa ist nur deshalb bereit, sich stärker zu engagieren, damit nicht wieder, wie 2015, Hunderttausende Migranten in die EU kommen. Die sich darüber fast zerlegt hat. Die Devise heißt also: so ziemlich alles - nur das nicht noch einmal.

Viele der Mittel, die man zu diesem Zwecke einsetzen will, könnten - im Sinne von "Kollateral-Nutzen" - tatsächlich zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen, nicht nur Migranten, führen. Dass der Ansatz, Grenzen möglichst dicht, nur funktionieren kann, wenn es hinter den Grenzen nicht auf Dauer katastrophale, menschenunwürdige Bedingungen gibt, dessen ist man sich in der EU bewusst. Und das nicht nur, weil sich das schlechterdings nicht mit den so gern zitierten Werten vereinbaren lässt, sondern auch aus ganz pragmatischen Gründen: Wer in seiner Heimat keine Lebensperspektive findet, wird sie weiter in der Ferne suchen, wenn er irgend kann.

Es kann möglicherweise sogar richtig sein, zu überlegen, Schutzbedürftigen eine sichere Zuflucht nahe ihrer Heimat zu bieten. Nicht um sie uns vom Halse zu halten. Sondern damit sie nicht in ihrer Not in die Fänge von Schleppern geraten, die sie über einen halben Kontinent lotsen. Sie oft genug dabei ausnehmen, missbrauchen.

Aber Aufnahme-Lager für Eritreer in Äthiopien, wie es die Bundeskanzlerin gestern auf Malta angesprochen hat – Beteiligung Vereinte Nationen hin oder her?

Die Crux der neuen Zusammenarbeit mit Afrika

Solche Ideen, aber auch die Libyen-Pläne, die man beim Malta-Gipfel politisch auf den Weg gebracht hat, müssen – so richtig sie sogar zum Teil im Ansatz sein mögen – derzeit am Praxistest scheitern. Und das genau ist die Crux der neuen Zusammenarbeit mit Afrika: So lange es vielerorts – wie in Libyen - keine funktionierenden staatlichen Strukturen, dafür aber umso mehr Korruption und Gewalt gibt, so lange sind solche Pläne in erster Linie eines: mehr oder weniger schöne Ideen auf geduldigem Papier.

Grenzen dicht nach Europa zu machen geht schneller, als hinter den Grenzen die Situation nachhaltig so zu verändern, dass Flucht und Migration sich nicht andere Wege bahnen. Oder man muss – ein unvorstellbarer Gedanke – die Menschen internieren.

Seinen Zweck immerhin erfüllt der EU-Türkei-Flüchtlings-Deal: Aus der Türkei kommen kaum noch Flüchtlinge. Deshalb inspiriert er zu, wenn auch nur in Ansätzen vergleichbaren, Kooperationen mit anderen Transit- bzw. Herkunftsländern von Migranten und Flüchtlingen. Aber die Türkei ist, anders als etwa Libyen, ein funktionierender Staat. Der allerdings zunehmend auf eine Art und Weise à la Erdogan funktioniert, die Europa nicht geheuer ist. Zu Recht. Aber die EU ist auf Gedeih und Verderb angewiesen ist auf diese Kooperation.

Zu allererst aus diesem Grund war die Bundeskanzlerin in dieser Woche schon zum sechsten Mal in anderthalb Jahren zu Besuch bei Erdogan. Auch hier gilt: Die Mittel können den Zweck heiligen.

Verbunden in herzlicher gegenseitiger Abneigung

Der Zweck von Angela Merkels Besuch war natürlich die Pflege des Flüchtlingsdeals. Jedoch war die Kanzlerin keineswegs zum Händchenhalten gekommen. Sie und der türkische Präsident dürften sich in herzlicher gegenseitiger Abneigung verbunden sein. Aber nicht ohne gegenseitigen Respekt. Wenn nicht die deutsche Bundeskanzlerin, wer dann kann dem starken Mann am Bosporus überhaupt noch ein paar klare Worte zu seinem Umgang mit dem Rechtsstaat sagen? Mit den Mitteln der öffentlichen Rede hat das die Kanzlerin getan. Und Merkel hat zudem diesmal - richtiger Weise und anders als bei manch vorigem Besuch – in Ankara auch Oppositionelle getroffen. Wenn überhaupt irgendetwas der fortschreitenden Entdemokratisierung der Türkei entgegenwirken kann, dann sind solche Mittel zumindest nicht die schlechtesten.