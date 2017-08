Die EU-Kommission verfolgt die Prüfung eines möglichen Kartellverfahrens gegen deutsche Autobauer mit Nachdruck.

Das geht aus einem Antwortbrief von Wettbewerbskommissarin Vestager an Bundesverkehrsminister Dobrindt hervor, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Demnach erfolgt die Prüfung "mit Priorität".



Dobrindt hatte sich vor gut einer Woche an Vestager gewandt und auf Presseberichte über ein Kartell zwischen mehreren deutschen Autoherstellern verwiesen. Volkswagen, BMW und Daimler sollen sich seit den 1990er Jahren über ihre Fahrzeuge abgesprochen und womöglich so auch den Weg für die Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselwagen geebnet haben.