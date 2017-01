EU Ratspräsident Tusk fordert Einigkeit gegen USA, Russland und China

EU-Ratspräsident Tusk macht sich Sorgen um die Zukunft der Europäischen Union. (DPA / EPA / ALEXANDROS VLACHOS)

EU-Ratspräsident Tusk hat die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zur Geschlossenheit aufgerufen.

Man stehe den größten Herausforderungen seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge gegenüber, schrieb Tusk in einem Brief an die Regierungen. Dazu gehörten beispielsweise eine aggressive Außenpolitik Russlands sowie die besorgniserregenden Bekanntmachungen der neuen amerikanischen Regierung. All dies mache die Zukunft für Europa höchst unvorhersehbar. Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens warnte Tusk zudem vor einem Auseinanderfallen der Gemeinschaft. Um dies zu verhindern, seien "spektakuläre Schritte" notwendig. Tusk nannte den Schutz der EU-Außengrenzen, die innere Sicherheit und den Wohlstand der EU-Bürger. - Am Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Malta. Ende März kommen sie in Rom zusammen, um dort die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 60 Jahren zu feiern.