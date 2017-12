Estlands Regierungschef Ratas hat eine positive Bilanz der ersten EU-Ratspräsidentschaft seines Landes gezogen.

Die Europäische Union sei heute durch eine bessere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und durch eine gemeinsame Cybersicherheitsstrategie geeinter denn je, erklärte Ratas in Tallinn. Außerdem habe man etwa durch Abkommen zur Datenfreizügigkeit Fortschritte in digitalen Fragen erzielt.



Estland hat die Geschäfte der EU-Mitgliedsstaaten sechs Monate lang geführt. Mit dem Jahreswechsel übernimmt Bulgarien diese Aufgabe.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.