Bulgarien übernimmt von heute an für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft.

Schwerpunkte der Arbeit in den kommenden Monaten dürften die Asyl- und Migrationspolitik sowie die Brexit-Verhandlungen sein. Außerdem will Bulgarien die Integration der westlichen Balkanländer in die Europäische Union vorantreiben. - Bulgarien ist das ärmste Land der EU und gehört bisher weder dem Schengen-Raum noch der Eurozone an. - Zuletzt hatte Estland den Ratsvorsitz der EU.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.