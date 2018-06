Deutschland könnte die in der Europäischen Union angestrebten Ziele beim Breitband-Ausbau verfehlen.

Das geht aus einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Die in der EU bis 2025 angestrebte flächendeckende Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, sei in Deutschland mit den aktuell genutzten Technologien wahrscheinlich nicht zu verwirklichen. Ein Hindernis seien die alten Telfonkabel aus Kupfer, die in Deutschland trotz des Ausbaus von Glasfasernetzen weiterhin den Großteil der sogenannten letzten Meile zwischen Verteilzentren und Haushalten ausmachten. Die Kupferkabel sind billiger, können derzeit aber nur Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde erreichen.



Aktuell liegt Deutschland beim Breitband-Ausbau im Mittelfeld. Bundesweit hatten im vergangenen Jahr 84 Prozent der Haushalte Zugang zu schnellem DSL mit über 30 Mbit pro Sekunde.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.