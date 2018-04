Bundeskanzlerin Merkel will gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Macron in den kommenden Wochen einen Kompromiss für die geplanten EU-Reformen suchen.

Merkel sagte nach einem Gespräch mit Macron in Berlin, trotz unterschiedlicher Positionen in einigen Punkten brauche man eine offene Debatte und auch eine Einigung. Europa könne seine Interessen nur gemeinsam durchsetzen. Als Themen, die bei den Reformen angegangen werden sollten, nannte sie die Asylpolitik, eine gemeinsame Außenpolitik sowie eine Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion.



Macron sagte, er bestehe auf einer Bankenunion. Diese sei Ausdruck der Solidarität innerhalb der Euro-Zone, denn die Mitgliedstaaten seien finanzpolitisch verantwortlich füreinander. Merkel erklärte, Haftung und Risiken müssten zusammengehalten werden. In einer ferneren Zukunft sei aber ein gemeinsames europäisches Einlagensicherungssystem denkbar.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.