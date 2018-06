Der Wirtschaftswissenschaftler Gros sieht die Vorschläge von Bundeskanzlerin Merkel zur Reform der EU vor allem als Ausdruck diplomatischer Zwänge.

Der Direktor des "Centre for European Policy Studies" sagte im Deutschlandfunk, die Kanzlerin sei dem französischen Präsidenten Macron in einigen Randgebieten entgegengekommen. Sie könne aber die innenpolitische deutsche Position nicht aufweichen. Was Merkel etwa zur Entwicklung des Rettungsfonds ESM in einen Europäischen Währungsfonds vorschlage, sei kaum mehr als eine Umbenennung. Auch einen Investitionshaushalt für die Eurozone beurteilte Gros skeptisch. Er verwies darauf, dass es schon im Haushalt der EU erhebliche Gelder für schwächere Regionen gebe. Es habe aber vor allem im Euro-Raum nicht gut geklappt, eine Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu erreichen.



Merkel hatte ihre Vorstellungen in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" dargelegt. Der Elysée-Palast kommentierte, die Kanzlerin nähere sich der französischen Sichtweise an.

