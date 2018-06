Der Schriftsteller Navid Kermani hält die Vorschläge von Bundeskanzlerin Merkel zur Reform der EU für unzureichend.

In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit" und für "Le Monde" schreibt er, von einer Neugründung Europas, wie sie der französische Staatspräsident Macron gefordert habe, dürfte nun niemand mehr sprechen. Der Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels warf den Deutschen Nationalismus vor. Sie täten so, als ginge es Macron nur darum, ihre Ersparnisse zu plündern. Europa müssten Flügel wachsen, ansonsten drohte es unterzugehen, so Kermani. Deutschland dürfe die Chance, die sich mit Macron ergeben habe, nicht ungenutzt lassen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.