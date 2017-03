Bundesfinanzminister Schäuble plädiert für eine harte Haltung bei den EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien.

Es gebe keine Rechte ohne Pflichten, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Briten hätten zwar ihren großen Finanzplatz in London. Den Zugang zum EU-Markt würden sie aber nicht wie gewohnt behalten, wenn sie nicht auch die Regeln des europäischen Raumes akzeptierten, betonte der CDU-Politiker. Es gehe aber nicht darum, die Briten zu bestrafen. Der Brexit werde sowieso wehtun, den Briten ebenso wie allen anderen in Europa. Die große Aufgabe bestehe darin, den Schaden auf allen Seiten so gering wie möglich zu halten, meinte Schäuble.