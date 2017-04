Wieder hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Wieder wird es lange Verhandlungen zwischen Kommission und ungarischer Regierung darum geben, Orbans Vorhaben abzumildern und mit EU-Recht in Einklang zu bringen. Am Ende wird es wieder einen faulen Kompromiss geben, aus dem Orban als lachender Gewinner hervorgehen wird. Für mehr sind die Waffen der Kommission zu stumpf.

Und vielleicht ist Viktor Orban für diese stumpfen Waffen auch zu schlau. In der Vergangenheit hat er es stets vermocht, Gesetzesvorhaben in eine Form zu gießen, die für die Kommission wenig Angriffsfläche bietet. Erst im Zusammenspiel mit einem mit Gesinnungsgenossen besetzten Staatsapparat und einer geschwächten Zivilgesellschaft entfaltet sich deren verheerende Wirkung.

Und nun fällt auch noch die Europäische Volkspartei der Kommission in den Rücken. Schon lange fordern Abgeordnete der anderen Fraktion, die EVP müsse sich klar von ihrem ungarischen Mitglied, Orbans Fidesz-Partei, distanzieren und deren Abgeordnete ausschließen. Bisher hatte die EVP damit gezögert. Fraktionschef Manfred Weber hatte darauf verwiesen, erst die Stellungnahme der EU-Kommission zum ungarischen Hochschulgesetz abwarten zu wollen. Die ist nun eindeutig. Weber hat bisher trotzdem nicht gehandelt.

Parlament als Ort der öffentlichen Diskussion

Für den CSU-Mann gehört auch Viktor Orbans Fidesz zur EVP dazu, das hat er heute im EU-Parlament noch einmal klar gemacht. Umso unglaubwürdiger ist es da, wenn Weber wieder einmal – wie so oft – vor den radikalen Kräften am rechten und linken Rand warnt. Sie sind Teil seiner eigenen Fraktion.

Damit fällt die EVP aber nicht nur der Kommission in den Rücken, sondern auch all den Ungarn, für die Viktor Orban heute nicht gesprochen hat: die Roma, denen in Ungarn systematisch der Zugang zum Bildungssystem erschwert wird; die vielen Tausend, die gegen das ungarische Hochschulgesetz auf die Straße gehen; all diejenigen, die sich eine offene, liberale Gesellschaft wünschen.

Für das EU-Parlament hat der heutige Tag, neben der Debatte über Ungarn, noch eine ganz andere Bedeutung: Der Regierungschef eines EU-Landes wählt das Parlament als die Bühne, auf der er mit den Abgeordneten und der Kommission in aller Öffentlichkeit diskutiert. Nicht etwa im Geheimen hinter verschlossenen Rats- oder Kommissionstüren. Sondern ganz öffentlich und für jeden Bürger zugänglich, sodass sich jeder seine Meinung bilden kann.

Das macht Orban nicht automatisch zum Vorzeigedemokraten. Es zeigt aber die gewachsene Bedeutung des Europaparlaments für die politische Diskussion. Gerade in Zeiten, in denen Rechtspopulisten wie Orban versuchen, der EU ihren Stempel aufzudrücken, kann solch eine offene Debatte der freien Meinungsbildung nur nützen.

Thomas Otto (Deutschlandradio / Bettina Straub)Thomas Otto, geboren 1987 in Dresden, studierte in Leipzig Soziologie und Hörfunk. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den MDR und die Nachrichtenagentur dapd. Nach dem Studium volontierte er beim Deutschlandradio. Seit 2014 berichtet er für die drei Programme von Deutschlandradio aus dem Studio Brüssel.