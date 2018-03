Die neue Bundesregierung will in Europa auf die Einführung einer Finanztransaktionsteuer hinarbeiten.

Man halte an dieser Idee fest, sagte Bundesfinanzminister Scholz der "Süddeutschen Zeitung". Die Einnahmen aus der Steuer auf Finanzgeschäfte sollten auch in den Haushalt der Europäischen Union fließen, erklärte der SPD-Politiker. So könnten Mehrbelastungen durch den Austritt Großbritanniens aus der EU ausgeglichen werden. Er geht davon aus, dass Deutschland wegen des Brexit künftig mehr Geld zum EU-Haushalt beisteuern wird. Die Bundesrepublik sei jedoch nicht der Zahlmeister Europas, sagte Scholz der "Süddeutschen Zeitung". Man wolle und könne auch gar nicht für alle zahlen. In dieser Hinsicht werde er nicht anders als seine Vorgänger handeln. Ein deutscher Finanzminister sei ein deutscher Finanzminister, betonte der SPD-Politiker.



SPD-Fraktionschefin Nahles plädierte für eine gemeinsame europäische Sozialpolitik. Dabei gehe es ihr nicht um finanzielle Transfers, sondern um europäische Standards wie Mindestlöhne und soziale Sicherung, sagte Nahles der "Rhein-Neckar-Zeitung".



Gestern war Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen mit Frankreichs Präsident Macron nach Paris gereist. Beide machten deutlich, dass sie bis zum EU-Gipfel im Juni eine Grundsatzeinigung bei den geplanten Reformen der Europäischen Union anstrebten. Macron hatte dazu mehrere Vorschläge gemacht, darunter die Schaffung eines Eurofinanzministers und eines Eurozonenhaushalts.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.