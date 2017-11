Nach den Enthüllungen der "Paradise Papers" will die EU-Kommission die Arbeiten an einer Schwarzen Liste mit Steuerparadiesen bis Jahresende abschließen.

Wirtschaftskommissar Moscovici sagte beim Treffen der europäischen Finanzminister in Brüssel, die Liste müsse glaubwürdig sein und angemessene Sanktionen vorsehen. Die EU arbeitet daran schon seit April 2016, nachdem über die "Panama Papers" weltweit verbreitete Praktiken zu Steuerflucht und -vermeidung enthüllt wurden. Moscovici schloss aus, dass auch EU-Länder oder -gebiete auf der Schwarzen Liste landen könnten.



Laut einem Bericht der "Südddeutschen Zeitung" entgeht der EU ein Fünftel ihrer Einnahmen aus Unternehmensteuern durch Steuertricks. Das seien 60 Milliarden Euro pro Jahr, schreibt das Blatt unter Berufung auf Berechnungen des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Gabriel Zucman. Deutschland entgehen demnach jährlich rund 17 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, weil Konzerne wie Apple und Nike ihre Gewinne in Steueroasen verschieben.