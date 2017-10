Auch Norwegen und Schweden werden ihre Grenzkontrollen zunächst aufrechterhalten.

Wie beide Regierungen in einem Schreiben an die EU mitteilten, sollen die Kontrollen wegen Terrorgefahr sechs weitere Monate bis zum Mai 2018 aufrecht erhalten werden. Zuvor hatten schon Deutschland, Frankreich, Dänemark und Österreich eine Verlängerung angekündigt.



In Luxemburg erörterten die EU-Innenminister heute das Thema. Zuletzt hatte die Europäische Kommission vor dauerhaften Kontrollen im Schengen-Raum gewarnt.