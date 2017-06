Schon in den letzten Jahren seines Lebens wurde Helmut Kohl zum Objekt einer Inszenierung, in der die reale Person durch Projektionen überdimensionaler, historischer Größe überblendet wurde. Die Bild-Zeitung setzte den körperlich gebrochenen Ex-Kanzler im Rollstuhl vor dem nächtlichen Brandenburger Tor in Szene. Seine Partei feierte Kohl im Lichthof des Deutschen Historischen Museums. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker pilgerte als erste Amtshandlung zum Altkanzler, als könne die Rettung Europas nur mit dem Segen des greisen Altvorderen gelingen.

Schlussstein der Monumentalisierung

Der Totenkult soll nun der Schlussstein der Monumentalisierung Kohls sein. Ob das tatsächlich dem Geiste eines Menschen gerecht wird, der in seinem aktiven Leben so vernehmbar auf sein Bild in der Medienöffentlichkeit gepfiffen hat, wird sich wohl nie ganz klären lassen. Die Regie über die öffentlichen Auftritte Kohls hatte schon vor langem sein Freund, der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann übernommen. Die Boulevard-Zeitung ist auch in diesen Tagen das Zentralorgan des engen Zirkels um Kohls Witwe, der dem Bundespräsidenten die Anordnung eines Staatsaktes untersagte. Wer hier tatsächlich welche Interessen verfolgt ist undurchsichtig. Offenkundig ist nur, dass es nicht nur darum geht, die Privatsphäre einer Familie zu schützen.

Auf der politischen Ebene hat zugleich EU Kommissionspräsident Jean Claude Juncker mit der Ankündigung eines Europäischen Staatsaktes in Straßburg einen PR Coup gelandet, mit dem er maßgebliche Akteure in Brüssel, Berlin und Paris überrumpelte. Weil er wusste, dass niemand ihm wiedersprechen kann, ohne das Ansehen des Verstorbenen zu beschädigen, riss der Kommissionspräsident die Kompetenz für die Kreation einer hochpolitischen Geste an sich, die es in Europa nie zuvor gegeben hatte.

Wie Adenauer - auf einem Schiff zur letzten Ruhe

Geht der Plan auf, entfaltet sich ein Zeremoniell von überbordender Geschichtssymbolik: Juncker zwingt die Repräsentanten einer von Zerfall und Orientierungslosigkeit geprägten Gemeinschaft, sich vor dem Sarg eines Politikers zu verneigen, der wie kaum ein anderer die Kontinuität der Gründergenerationen Europas verkörperte.

Wie einst der Sarg Adenauers soll nun der Kohls auf einem Schiff zur letzten Ruhe gebracht werden. Straßburg, der Rhein, die Strecke entlang der deutsch-französischen Grenze, am Ende Speyer und der Dom, in dessen Krypta die Gebeine von acht deutschen Kaisern und Königen liegen. Das ist der historische Bezugsraum, in dem die Erinnerung an Helmut Kohl verortet werden soll.

Aus der gegenwärtigen Not der EU geboren

Staatsakte und Staatsbegräbnisse dienen nie allein dem Gedächtnis der Verstorbenen. Ihre Funktion ist es immer auch, das Selbstverständnis eines politischen Gemeinwesens zu manifestieren und zu stabilisieren. Im Ritual des politischen Totengedenkens versichern sich die Lebenden ihrer selbst und ihrer inneren Übereinstimmung. Vor diesem Hintergrund ist die Idee eines Europäischen Staatsaktes für Helmut Kohl auch aus der gegenwärtigen Not der EU geboren. Hilft er, den Geist Europas zu beleben, hätte sich Kohl diesem Dienst an der Sache Europas sicher nicht verweigert.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.