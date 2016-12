EU-Statistikamt Rund 1,7 Millionen Kinder in Deutschland sind arm

Ein Junge sitzt alleine auf einer Schaukel auf einem Spielplatz in Berlin (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Die Zahl der in Armut lebenden Kinder in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf das Europäische Statistikamt Eurostat berichten, waren 2015 rund 1,7 Millionen Kinder unter 16 Jahren von Armut betroffen. Das sind 200.000 mehr als im Jahr 2006. Die Daten hat die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Zimmermann, bei der EU-Behörde erfragt. Sie nannte Kinderarmut einen der größten Skandale in einem der reichsten Länder der Erde. Dass sie in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen müssten, spürten Kinder zu Weihnachten besonders.