Hasskommentare im Internet werden von sozialen Netzwerken deutlich häufiger gelöscht als noch vor einem Jahr.

Das geht aus einer Untersuchung der EU-Kommission hervor. Demnach nahmen Facebook, Twitter und YouTube zuletzt rund 70 Prozent aller in EU-Staaten beanstandeten Inhalte auf Grundlage ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung aus dem Netz. Dies war deutlich mehr als bei der Überprüfung im Mai vergangenen Jahres. Damals konstatierte die Kommission eine Löschquote von 59 Prozent. Ende 2016 lag sie noch bei 28 Prozent.



Die meisten Beschwerden bezogen sich auf Hetzpropaganda gegen bestimmte Volksgruppen, gegen Muslime, Fremde oder Schwule und Lesben. Fast die Hälfte aller Beschwerden musste Facebook bearbeiten.



Deutschland mit seinem neuen Gesetz zur Eindämmung von Hasspropaganda im Internet (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz: NetzDG) kommt der EU-Studie zufolge als einziges Land auf eine Löschquote von 100 Prozent. Die EU-Kommission betonte jedoch, dass andere Staaten ohne Gesetze nur knapp dahinter lägen. Litauen beispielsweise kommt demnach auf eine Quote von etwa 99 Prozent.



EU-Justizkommissarin Jourová sagte der Deutschen Presse-Agentur, die neuesten Ergebnisse zeigten deutlich, dass die freiwillige Selbstverpflichtung derzeit sehr gut funktioniere, wenn es um Hass im Netz gehe. Jourová fügte hinzu, künftig würden auch das Foto-Netzwerk Instagram und Google+ bei dem freiwilligen System mitmachen werden.



Am NetzDG gibt es in Deutschland scharfe Kritik. Gegner der Regelung von Bundesjustizminister Maas bemängeln, dass es in der Hand der Plattformbetreiber liege, neben klaren Rechtsverstößen auch über juristisch zweifelhafte Fälle zu urteilen. Befürchtet wird zudem, dass die Betreiber in vorauseilendem Gehorsam in Zweifelsfällen lieber löschten oder sperrten. Das könne zu einer Zensur von unliebsamen Beiträgen und letztlich zur Einschränkung der Meinungsfreiheit führen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.