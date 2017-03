Der österreichische Soziologe Knaus hält das vor einem Jahr unterzeichnete Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei für sinnvoll.

Im Deutschlandfunk sagte der Vorsitzende der "Europäischen Stabilitätsinitiative", es gebe derzeit keine Alternative zu einer solchen Vereinbarung. Problematisch sei allerdings, dass sich in der EU niemand wirklich für das Projekt verantwortlich fühle. Das Abkommen sei "wie ein Waisenkind", die Umsetzung mangelhaft. Hier müssten die europäischen Staaten dringend nachbessern. Auch müsse sich die EU stärker engagieren, um die Lage der Flüchtlinge in der Türkei und in Griechenland zu verbessern, betonte Knaus. Der Politikberater gilt als wichtiger Ideengeber für das Flüchtlingsabkommen.



Die Bundesregierung wertete die Vereinbarung als Erfolg. Auch die EU-Kommission zog eine positive Bilanz. Nach Brüsseler Angaben kamen in den vergangenen zwölf Monaten nur noch knapp 28.000 Menschen aus der Türkei nach Griechenland. Ein Jahr zuvor waren es 35 Mal so viel. Hilfsorganisationen kritisieren dagegen, die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge seien inakzeptabel und ihnen werde Recht verwehrt.



Das Abkommen sieht vor, dass die Türkei alle Flüchtlinge zurücknimmt, die auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommen. Im Gegenzug versprach die EU, ihrerseits syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen. Außerdem sagte sie finanzielle Unterstützung für die Versorgung der Schutzsuchenden zu. Ankara wurde auch in Aussicht gestellt, den Türken rascher Visum-Freiheit zu gewähren. Angesichts der massiven Spannungen zwischen der Türkei und EU-Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden hat die Regierung in Ankara damit gedroht, das Abkommen aufzukündigen.